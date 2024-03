ALEGERI 2024 – USR Maramureș și-a desemnat candidatul pentru Consiliul Județean Maramureș USR Maramureș a anunțat cine va fi candidatul acestei formațiuni politice pentru șefia Consiliului Județean Maramureș la alegerile care vor avea loc in luna iunie a acestui an. Este vorba despre Dan Ivan, iar pe lista de consilieri județeni se vor regasi nume care vor reprezenta fiecare parte a Maramureșului. „In cadrul conferinței județene, delegații USR MM au votat cu majoritate desemnarea lui Dan Ivan pentru funcția de candidat la președinția CJ Maramureș. Lista de consilieri județeni este stabilita intr-un mod care sa reprezinte fiecare zona istorica din Maramureș: Valea Ruscovei, Valea Izei,… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

