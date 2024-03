Șofer de BMW, fără permis de conducere, descoperit în trafic în Bârsana Ghinion pentru un șofer de BMW. Un echipaj de la Compartimentul Sprijin Operativ din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Maramureș a oprit pentru control, in data de 9 martie, pe raza localitații Barsana, un autoturism inmatriculat in Romania, la volanul mașinii fiind un maramureșean de 24 de ani. „La solicitarea colegilor noștri, tanarul de la volan nu a putut prezenta permisul de conducere, motiv pentru care a fost condus la sediul instituției, unde in urma verificarilor specifice s-a constatat faptul ca maramureșeanul nu deține un astfel de document. In cauza, s-a intocmit… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

