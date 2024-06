Stiri pe aceeasi tema

- „AI este ca Dumnezeu. Toata lumea vorbește despre asta, dar nimeni nu poate explica sau ințelege cum funcționeaza” – Hardy F. Schloer Astazi suntem cu toți dependenți de calculator. Avem unul in buzunar, altul la birou, in living, pe noptiera, in asistentul virtual și in automobilul pus la incarcat…

- Revista Forbes a publicat topul celor mai bogați 500 de oameni din lume, iar cea mai bogata persoana de pe planeta este Bernard Arnault, proprietarul majoritar al conglomeratului de bunuri de lux LVMH, a carui avere, potrivit Forbes, a crescut cu 10%, ajungand la 233 de miliarde de dolari. Elon Musk…

- Mumbai a devenit capitala asiatica cu cel mai mare numar de miliardari, depasind Beijingul, potrivit unui clasament realizat de Hurun Research Institute, transmite CNBC, citat de News.ro. Este pentru prima data cand cel mai populat oras din India ocupa primul loc in Asia. In fruntea listei globale a…

- Saptamina viitoare, rețeaua sociala X (fostul Twitter) deținuta de Ilon Musk se pregatește sa lanseze o aplicație video pentru televizoarele inteligente. Din punct de vedere vizual, serviciul arata identic cu aplicația YouTube. Deocamdata, acesta va fi disponibil doar pe dispozitivele Amazon și Samsung.…

- Videoclipurile lungi de pe platforma X vor fi disponibile in curand pe televizoarele inteligente, a declarat miliardarul Elon Musk, dupa ce revista Fortune a relatat ca reteaua X intentioneaza sa lanseze saptamana viitoare o aplicatie TV pentru utilizatorii Amazon si Samsung, transmite Reuters.

- Videoclipurile lungi de pe platforma X vor fi disponibile in curand pe televizoarele inteligente, a declarat miliardarul Elon Musk, dupa ce revista Fortune a relatat ca reteaua de socializare X intentioneaza sa lanseze saptamana viitoare o aplicatie TV pentru utilizatorii Amazon si Samsung, transmite…

- Elon Musk s-a intalnit in secret cu Donald Trump, duminica, la proprietatea acestuia din Florida, Mar-a-Lago, scrie New York Times. Surse apropiate lui Musk spun ca acesta este convins ca Biden trebuie sa piarda alegerile din noiembrie. Musk a venit la reședința lui Trump, impreuna cu un grup de…