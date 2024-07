Detalii inedite despre planul lui Elon Musk de a coloniza marte: de la explozii termonucleare la noi specii

Stiri pe aceeasi tema

- Un cuplu din Oradea, alaturi de o femeie au asasinat-o pe femeie și i-au ascuns cadavrul intr-un geamantan. Apoi, cei doi au sunat la 112 și au incercat sa duca polițiștii pe o pista falsa. Șirul grozaviilor a continuat.

- Naveta Starliner, construita de Boeing, cu un echipaj NASA de doua persoane, a andocat in siguranța pe Stația Spațiala Internaționala (SSI), reușind astfel sa treaca un test important in competiția cu compania Space X a lui Elon Musk, informeaza Reuters.

- Triburile indepartate din Amazon au fost transformate complet de conexiunea la internet. Sistemul Starlink al lui Elon Musk a conectat un trib izolat la lumea exterioara și l-a divizat din interior, titreaza publicația New York Times.

- Elon Musk a cerut arestarea și urmarirea penala a doctorului Anthony Fauci, dupa ce Institutul Național de Sanatate a recunoscut in fața Congresului ca a finanțat cercetari riscante de tip „gain-of-function” in Wuhan, China, inainte de izbucnirea pandemiei COVID-19 in SUA, relateaza New York Times.…

- Au mai ramas doar cațiva ani pana la aterizare... (pe Marte, n.r.) a declarat antreprenorul Elon Musk.In curand, oamenii vor construi propria lor colonie pe Marte, sustine Elon Musk, fondatorul SpaceX.

- Racheta Starship, un vehicul spatial futurist dezvoltat de SpaceX pentru a transporta astronauti pe Luna si apoi pe planeta Marte, va efectua cel de al patrulea zbor al sau de testare peste trei cinci saptamani, a anuntat CEO ul companiei americane, Elon Musk, prin intermediul unui mesaj publicat sambata…

- Cat de aproape au fost Rusia și Ucraina de a incheia un acord de pace? Publicația „Foreign Affairs” a analizat textele acordurilor propuse și posibilele motive pentru care cele doua beligerante au dat in cele din urma inapoi.