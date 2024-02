Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bihor a respins, joi, ca neintemeiata, plangerea formulata de Nadia Racz, directoarea adjuncta a ITM Bihor, impotriva prelungirii de catre procurorii DNA Oradea a masurii controlului judiciar.

- Eleva de 15 ani de la Colegiul Tehnic ”Traian Vuia” din Oradea, acuzata de tentativa de omor, dupa ce a injunghiat un pedagog al școlii in care invața, nu scapa de arest. Tribunalul Bihor a decis, luni, sa o mai țina pe adolescenta dupa gratii pentru alte 30 de zile.

- Fost procuror DNA Oradea și, in ultimii cinci ani, magistrat in cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, Cristian Ardelean a fost numit, marți, șef al Sectiei urmarire penala in cadrul Parchetului județean Bihor.

- Tribunalul Bihor a hotarat, vineri dupa-amiaza, ca eleva de 15 ani de la Colegiul Tehnic ”Traian Vuia” din Oradea sa mai stea dupa gratii 30 de zile. Adolescenta acuzata de tentativa de omor se afla in arest de la finalul lunii noiembrie 2023 și are posibilitatea sa conteste decizia in cel mult 48 de…

- Asistentul Sorin Craciun, reținut in luna mai 2023 pentru comiterea a șapte infracțiuni de trafic de influența și-a recunoscut faptele, iar Tribunalul Bihor a admis pe 4 octombrie acordul de recunoaștere a vinovației, incheiat de Craciun cu procurorii anticorupție.

- Un judecator de drepturi și libertați din cadrul Tribunalului Bihor a decis, miercuri, in jurul orei 18:10, arestarea pentru 30 de zile a lui Dinu Darius Lupaș, barbatul de 25 de ani acuzat ca și-a ucis tatal pe care l-a lovit de mai multe ori cu cuțitul.

- Un tanar de 25 de ani din Oradea a fost reținut, marți, dupa ce și-a ucis propriul tata, in varsta de 53 de ani.Potrivit Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, marți dupa-amiaza, politia a fost sesizata ca in fata unui bloc din Oradea se afla un barbat cu gatul taiat, potrivit mediafax. Practic,…