Trenule, mașină mică! CFR se laudă că a crescut numărul călătorilor și recunoaște că fiecare tren întârzie 8 minute Operatorul national de transport feroviar de calatori CFR Calatori anunta ca, in anul 2023, a transportat cu aproximativ 5% mai multi calatori decat in 2022. Anul trecut, 450 de locomotive si automotoare si 1.000 de vagoane s-au aflat in circulatie, reprezentantii companiei aratand ca se fac eforturi pentru ca acestea sa fie mentinute in circulatie, materialul rulant fiind vechi si insuficient pentru cererea din piata. In anul 2023, intarzierea medie pe tren CFR Calatori a fost de circa 8 minute. CFR Calatori a aratat, luni, intr-un comunicat de presa, ca isi deruleaza activitatea in conformitate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

