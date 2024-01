Autoritatea pentru Reformă Feroviară dă 4 miliarde lei pe rame electrice de la polonezi Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF) cumpara de la producatorul polonez de material rulant Pojazdy Szynowe Pesa Bydgoszcz Spolka Akcyjna (PESA) 62 de rame electrice regionale (RE-R), valoarea contractului fiind estimata la aproximativ 4 miliarde lei, fara TVA. Contractul ARF va fi semnat, marți, la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii (MTI) in prezența ministrului de resort, Sorin Grindeanu, si a ambasadorului Republicii Polone in Romania, Pawel Soloch. Cele 62 de rame electrice regionale (RE-R) sunt destinate transportului regional de scurt parcurs, fiind impartite pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

