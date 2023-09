Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus, Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un s-au intalnit in urma miercuri dimineața la centrul spațial rusesc Vostochny. Agențiile internaționale de presa detaliaza ca intalnirea a debutat cu amabilitați de ambele parti.

- Dictatorul nord coreean a ajuns in Rusia cu trenul sau blindat și se preconizeaza ca intalnirea dintre Kim Jong-Un și Vladimir Putin in condiții drastice de securitate, ținand cont ca amandoi sunt paranoici in privința securitații personale.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a sosit in Rusia, pentru ceea ce Kremlinul a declarat ca va fi o discuție cuprinzatoare cu președintele Vladimir Putin. Agenția japoneza de știri Kyodo a relatat marți, citand o sursa oficiala rusa, ca un tren care il transporta pe Kim a sosit la gara Khasan, principala…

- Vizita lui Kim Jong Un in Rusia pentru a se intalni cu Vladimir Putin ar putea oferi indicii cu privire la intensificarea ajutorului militar acordat de Phenian Moscovei pentru razboiul din Ucraina, dar arata și cum se vor reașeza relațiile dintre cele doua regimuri, scrie Reuters.

- Intalnirea ar avea loc la Vladivostok, iar Kim s-ar indrepta catre frontiera de nord-est a tarii sale la bordul unui tren blindat. Luxos in interior, cum relateaza media de stat și agenții de informații straine, trenul blindat circula insa cu o viteza redusa, nu mai mult de 90 de km/h, scrie Reuters.…

- Presa sud-coreeana relateaza luni, citand surse guvernamentale neprecizate, ca liderul nord-coreean Kim Jong Un pare sa fie la bordul unui tren blindat care se indreapta catre Rusia, acolo unde se va intalni cu președintele Vladimir Putin, conform Reuters, scrie Agerpres.Intalnirea ar avea loc la…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un va pleca in Rusia pentru o intalnire cu presedintele Vladimir Putin, a relatat postul de televiziune sud-coreean YTN, citand surse guvernamentale anonime. Kremlinul a confirmat aceasta informație, scrie digi24.ro.

- Președintele rus Vladimir Putin prefera din ce in ce mai mult sa calatoreasca cu trenul in loc de avion. Acest lucru a fost confirmat atat de surse apropiate de Kremlin, cat și de serviciile de informațiile occidentale.