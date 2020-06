Stiri pe aceeasi tema

- Astfel, de la ultima raportare au mai fost identificate inca noua cazuri noi. De asemenea, 77 de persoane au fost declarate vindecate, 17 au decedat, iar 1.803 persoane se afla in izolare. In carantina sunt 455 de persoane, 13 au iesit din carantina, iar alte 142 au iesit din perioada de izolare. In…

- Ministerul Sanatații anunța al 76 deces de coronavirus in țara noastra. Un barbat de 62 ani, din municipiul Comrat, a murit pe patul de spital dupa ce a fost internat in stare grava la IMSP SR Comrat pe data de 18 aprilie.Pacientul suferea de edem pulmonar și cerebral.

- Ziarul Unirea Bilanțul DECESELOR a ajuns la 257: Alte 9 persoane au murit din cauza infecției cu coronavirus Alte 9 decese au fost confirmate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, ducand bilanțul morților la nivel național la 257 „Deces 249 Barbat, 79 ani, județul Arad. Internat in Spitalul Clinic…

- Deces 183 Barbat, 69 ani din jud. Suceava. Transferat in Spitalul de BI Iași-ATI cu diagnosticul de Infecție SARS-COV 2 forma severa, complicație, in data de 25.03.2020. Recoltat pentru COVID-19 in...

- Inca 7 persoane infectate cu coronavirus au murit in Romania, potrivit informarii transmise vineri dupa-amiaza de Grupul pentru Comunicare Strategica. Numarul deceselor a ajuns, astfel, la 133. Deces 127 Barbat, 46 ani, jud Ialomița. Internat in SJU Slobozia-ATI in data de 31.03.2020.Recoltat pentru…

- Au fost inregistrate 22 decese ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus pe teritoriul Romaniei. Inca patru decese au fost confirmate joi seara pe teritoriul Romaniei. Barbat, 56 ani, din judetul Dambovita, hemodializat la un Centru de dializa, internat inițial la Spitalul de Urgența București…

- Inca trei pacienți infectați cu COVID-19 au decedat, astfel ca bilanțul morților ajunge la 11. Este vorba despre: – un barbat, 59 ani, pacient Spitalul Județean de Urgența Suceava, fara posibila expunere precizata.Data deces: 22/03/2020 – o femeie, 80 ani, pacienta in Spitalul Județean de Urgența Suceava,…

