Trei cristale binefăcătoare pentru sănătatea femeilor Florile de mina sunt cristale binefacatoare. Adepții terapiei pe baza de cristale susține ca acestea emit vibrații ascunse, benefice pentru echilibrul nostru interior și pentru sanatate. Puterea cristalelor a fost studiata din Antichitate, iar bijuteriile cu pietre semiprețioase au fost purtate in scopuri ritualice din vremurile egiptenilor sau ale grecilor antici. Mulți adepți ai terapiei cu cristale binefacatoare considera ca aceste bijuterii ascunse in adancul pamantului au forța de a pune in armonie trupul și spiritul. Cristaloterapia susține ca cele mai puternice cristale ne protejeaza nu… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Apple a anunțat seria Watch Series 8, o noua iterație care include un nou senzor de temperatura, despre care Apple spune ca iși duce angajamentul fața de sanatatea femeilor mai departe. Seria 8 a Apple Watch include, de asemneea, doi noi senzori de mișcare pentru a detecta daca ați fost intr-un accident…

- La finalul meciului Rapid – UTA, 1-0, Adrian Mutu, antrenorul Rapidului, s-a declarat mulțumit de rezultat. ”A fost un meci greu, am jucat contra unei echipe bune. Vreau sa-l felicit pe Ilie și echipa lui. Ma bucur ca am reușit sa caștigam, am avut ocazii sa facem 2-0, 3-0, dar și ei au avut, puteau…

- Pentru weekend-ul acesta, la Chișinau sunt anunțate activitați socio-culturale. De fapt, ele se doresc, dincolo de caracterul cert, și o punte intre generații. Caci evenimentul are loc in cadrul Proiectului „Dialog intre generații”, care e la prima ediție, a inceput pe 25 iunie și se termina pe 25 septembrie.…

- La un an de cand talibanii au preluat din nou puterea in Afganistan, intrand in Kabul, doua decenii de reforme finanțate de SUA au fost inversate prin restricții tot mai mari asupra vieții de zi cu zi a cetațenilor afgani. Școlile și locurile de munca sunt din nou restricționate pentru femei. Muzica…

- Pe 6 și 7 august, localitatea Hoghilag din județul Sibiu e in sarbatoare. Și nu orice sarbatoare. Ci una inchinata uneia dintre cele mai sensibile, elegante, frumoase și parfumate flori din lume, daca nu cea mai parfumata, eleganta, delicata, frumoasa, tuberoza. Ei, bine, aceasta are din 2016 o sarbatoare…

- Florile sunt intotdeauna in fruntea listei atunci cand te gandești sa oferi cuiva cadouri, mai ales daca vorbim despre doamne și domnișoare. Indiferent daca este ziua ei de naștere, a nascut, dorești sa o feliciți pentru o anumita realizare, un buchet de flori poate fi soluția ideala, insa florile trebuie…

- Sudanul pare, conform activiștilor pentru drepturile femeilor de la „Centrul African de Justitie si Pace” sa se intoarca la vechile practici, cele in care femeile nu au niciun drept și nimeni nu le face, indiferent de circumstanțe, nicio dreptate. O femeie in varsta de 20 de ani, desigur, din Sudan,…