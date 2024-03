Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Județean Buzau, impreuna cu Teatrul ”George Ciprian”, organizeaza in luna martie doua conferințe live dedicate Femeilor și Mamelor din județul Buzau, in semn de admirație, respect și recunoștința fața de rolul acestora in familie și in societate. Evenimentele il vor avea ca invitat pe Dan…

- Lucrarile de modernizare derulate cu fonduri europene pe marile bulevarde intra pe ultima suta de metri, mare parte dintre acestea fiind executate. Potrivit Primariei Constanta, antreprenorii mai trebuie sa branseze noii stalpi la sistemul de iluminat public si sa i demonteze pe cei vechi, sa ridice…

- Peste o suta de femei de afaceri din Romania au participat la ceremonia grandioasa a inaugurarii Patronatului European al Femeilor de Afaceri, care a avut loc in incinta sediului Guvernului. Intr-un cadru solemn, inconjurat de liderii politici, aceste distinse doamne și-au exprimat punctele de vedere…

- Gerul din ultimele zile combinat cu ceata ce se lasa noaptea peste Constanta au reusit sa imbrace copacii, masinile si casele in mantie argintie de gheata. Peisajul este unul impresionant. Natura imbracata in haina argintie pare coborata dintr un tablou de iarna realizat de cel mai iscusit pictor. Florile…

- „Curațenia” de iarna la UTA continua cu a treia desparțire in ultimele 8 zile. De la Arad a plecat și mijlocașul danez Frederik Holst (29 de ani). Dupa ce le-a facut bagajele lui Aleksandar Vucenovic și Kyvon Leidsman, UTA s-a desparțit și de Frederik Holst. ...

- In perioada sarbatorilor de iarna, versul Florile dalbe se regasește in colindele romanești. In funcție de regiunile țarii, acest versuri are diverse versiuni, iar unii romani cred ca florile dalbe din aceste cantece reprezinta florile de mar. Ce semnificație au, de fapt? Florile dalbe, unul dintre…

- Președinta organizației județene a femeilor din PSD Suceava, Larisa Blanari, va candida anul viitor la alegerile pentru Parlamentul European. Decizia a fost luata in ședința de joi a Biroului Permanent Județean al PSD Suceava. Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, a spus ca Larisa Blanari va fi…