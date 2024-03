Tratamentul neurinomului de acustic Neurinomul, numit și schwannom, este o tumora benigna cu potențial de malignizare, ce afecteaza nervii și apare printr-o supraproducție de celule Schwann, cele care izoleaza nervii și contribuie la transmiterea rapida a impulsului nervos prin teaca de mielina. Tumora poate afecta orice nerv cranian, dar cel mai frecvent este intalnit la nivelul nervilor responsabili pentru auz și echilibru (vestibulocohleari), motiv pentru care cel mai des este vorba de neurinomul de acustic sau schwannomul vestibular. Citeste articolul mai departe pe digi24.ro…

Sursa articol si foto: digi24.ro

