Stiri pe aceeasi tema

- La Universitatea de Stat de Medicina și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” va fi inaugurat un Laborator de patologie digitala, care este dotat cu echipamente moderne de diagnostic și de inregistrare a imaginii macroscopice. Echipamentele au fost oferite cu titlu de ajutor umanitar de catre Departamentul…

- O noua promoție de medici stomatologi - cetațeni rezidenți americani cu reședința in statul California, SUA - au finalizat studiile postuniversitare la Programul Internațional in Stomatologie, la Facultatea de Stomatologie a Universitații de Stat de Medicina si Farmacie (USMF) „Nicolae Testemitanu”,…

- Peste 30 de absolvenți straini ai Universitații de Medicina și Farmacie "Nicolae Testemițanu" din Chisinau au depus juramintul lui Hippocrate. Absolventii au rostit in cor juramintul in limba engleza. Ei spun ca se vor intoarce in tarile de origine, unde spera sa treaca si de examenele de acolo si sa…

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași sarbatorește, in perioada 6-8 decembrie, 144 de ani de excelența in educația medicala. Zilele UMF Iași din acest an cuprind un program complex: in afara unor manifestari științifice deosebire, vor avea loc conferințe susținute de personalitați…

- Catedra de morfopatologie a Universitații de Stat de Medicina și Farmacie „Nicolae Testemițanu” a fost dotata cu un scaner performant care ajuta la studierea patologilor. Echipamentul a fost achiziționat grație finanțarii Guvernului Romaniei. Emil Ceban, rectorul Universitații de Stat de Medicina și…

- Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie (USMF) „Nicolae Testemitanu” a devenit campioana la armwrestling printre instituțiile de invațamint superior din Republica Moldova, in anul 2023. Complexul Sportiv Universitar a gazduit cea de-a patra ediție a Campionatului National Universitar de Armwrestling,…

- Echipa „Doneaza sange, fii erou!” Cluj-Napoca, membra a organizației studențești din cadrul Universitații de Medicina și Farmacie “Iuliu Hațieganu”, organizeaza in perioada 6-10 noiembrie o campanie de donare de sange la Centrul de Transfuzie Sanguina Cluj, strada Nicolae Balcescu nr 18. Voluntarii…

- Echipa MAVIS ARTIFICIAL HEART a Universitații de Medicina și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a obținut Marele Premiu al competiției internaționale „Heart Hackaton” care a avut loc la Dallas, Texas. Au plecat din Iași, catre America, la Dallas, Texas, plini de speranța. Au participat la marea finala…