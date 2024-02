Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles se simte bine in conditiile date, afirma regina Camilla, potrivit Rador Radio Romania.Regina Camilla a declarat ca regele Charles al Marii Britanii se simte "extrem de bine, in actualele circumstante", dupa ce acesta a inceput tratamentul pentru cancer. Regina, care a luat parte…

- Un elicopter a aterizat marti dupa-amiaza in gradinile Palatului Buckingham, dar nu este clar cine se afla la bord sau care este scopul aterizarii sale, a relatat SkyNews, in timp ce tabloidul The Daily Mail scrie ca printul Harry a fost vazut sosind marti la Clarence House pentru o "scurta intalnire"…

- Regele Charles al III-lea a fost operat pentru o hipertrofie de prostata la London Clinic, un spital privat renumit din Londra. Operația a avut loc vineri, iar starea sa de sanatate este buna, conform declarațiilor reginei Camilla, care l-a vizitat de mai multe ori in decursul a doua zile. Regele Charles,…

- Regele Charles al III-lea, in varsta de 75 de ani, a fost operat vineri pentru prostata marita, dupa ce a fost internat in spital in cursul diminetii, iar acum „se simte bine” si se asteapta sa petreaca cel putin o noapte in spital, relateaza BBC si SkyNews. Procedura a fost efectuata la spitalul privat…

- Regina Camilla, partenera de viața a Regelui Charles, a participat recent la Serviciul de asistența pentru abuzuri domestice din orașul Swindon, Anglia. In cadrul evenimentului, aceasta a oferit detalii despre starea de sanatate a monarhului. Regele Charles al III-lea, in varsta de 75 de ani, urmeaza…

- Noi informații in cazul elevei in varsta de doar 11 ani care s-ar fi aruncat de la etajul 2 al unei școli din Iași. Cadrele medicale au oferit informații despre starea actuala de sanatate a minorei care ieri a recurs la gestul extrem.

- O cursa avia speciala va ajunge astazi la Chișinau, cu cițiva reanimatologi la bord, care urmeaza sa examineze posibilitatea de transfer a interpretului Ion Suruceanu in Germania. Informația a fost confirmata de catre directorul departamentului ATI al Spitalului Republican, Victor Cojocaru, transmite…

- In aceasta dimineața, Amalia Bellatoni a trait clipe cumplite. Vedeta din showbiz-ul romanesc a fost in stare de panica și a sunat de urgența la pompieri, dupa ce un restaurant de langa casa ei a fost cuprins de flacari. Iata primele declarații facute de Amalia Bellatoni in urma evenimentului!