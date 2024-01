Stiri pe aceeasi tema

- Traian Basescu se afla internat la Spitalul Universitar de Urgența Militar Central „Dr. Carol Davila” din București. Informațiile despre afecțiunea de care sufera fostul președinte sunt contradictorii. Traian Basescu s-a dus la spital, vineri seara, cu probleme la prostata, potrivit unor surse apropiate…

- Regele Charles al III-lea, operat vineri in urma unei hipertrofii de prostata, la Londra, ”se simte bine”, le-a spus vineri seara unor persoane prezente la London Clinic, regina Camilla, care l-a vizitat de trei ori in doua zile, scrie presa britanica.Sambata, regina l-a vizitat din nou pe rege,…

- Regele Charles al III-lea, in varsta de 75 de ani, a fost operat vineri pentru prostata marita, dupa ce a fost internat in spital in cursul diminetii, iar acum „se simte bine” si se asteapta sa petreaca cel putin o noapte in spital, relateaza BBC si SkyNews. Procedura a fost efectuata la spitalul privat…

- Regele Charles al III-lea, in varsta de 75 de ani, a fost internat vineri la un spital din Londra pentru a fi operat de o hipertrofie benigna de prostata, a anunțat vineri Palatul Buckingham. Presa britanica scrie ca regele a vizitat-o pe Kate inainte de intervenție, relateaza AFP, preluata de News.ro.

- Regele Charles al III-lea, 75 de ani, a fost internat vineri, 26 ianuarie, la spitalul privat London Clinic, unde va fi supus unei intervenții planificate pentru prostata marita, a anunțat Palatul Buckingham, transmite BBC.„Regele a fost internat in aceasta dimineata la un spital din Londra in vederea…

- Regina Camilla, partenera de viața a Regelui Charles, a participat recent la Serviciul de asistența pentru abuzuri domestice din orașul Swindon, Anglia. In cadrul evenimentului, aceasta a oferit detalii despre starea de sanatate a monarhului. Regele Charles al III-lea, in varsta de 75 de ani, urmeaza…

- Fiica celebrului actor Bruce Willis, Tallulah, a dezvaluit recent detalii despre starea de sanatate a tatalui sau, declarand ca acesta se confrunta cu o forma „foarte agresiva” de demența. Tanara a subliniat importanța deschiderii in ceea ce privește aceasta situație delicata. Starea actorului, din…