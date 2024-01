Stiri pe aceeasi tema

- Regele Charles al III-lea a fost operat pentru o hipertrofie de prostata la London Clinic, un spital privat renumit din Londra. Operația a avut loc vineri, iar starea sa de sanatate este buna, conform declarațiilor reginei Camilla, care l-a vizitat de mai multe ori in decursul a doua zile. Regele Charles,…

- Traian Basescu se afla internat la Spitalul Universitar de Urgența Militar Central „Dr. Carol Davila” din București. Informațiile despre afecțiunea de care sufera fostul președinte sunt contradictorii. Traian Basescu s-a dus la spital, vineri seara, cu probleme la prostata, potrivit unor surse apropiate…

- Regina Camilla, partenera de viața a Regelui Charles, a participat recent la Serviciul de asistența pentru abuzuri domestice din orașul Swindon, Anglia. In cadrul evenimentului, aceasta a oferit detalii despre starea de sanatate a monarhului. Regele Charles al III-lea, in varsta de 75 de ani, urmeaza…

- O numire cu cantec care nu a trecut neobservata. Ba, mai mult, in opinia lui Bogdan Glavan arata Starea nației in cateva randuri: „General SRI in rezerva și fost șef al CNAS in guvernul Nastase, propus de Rafila președinte interimar al Casei de Asigurari de Sanatate. Averea lui fabuloasa: – 23 de terenuri…

- Dorințe ciudate sau extravagante. Regii și reginele au avut cel puțin una. Regele Charles are mereu șireturile și pijamalele calcate, pleaca in calatorii cu o lenjerie de pat speciala, ii sunt servite 6 tipuri de miere la micul dejun și are nu mai puțin de 28 de angajați personali, dintre care unul…

- Papa Francisc sufera de o inflamație a plamanilor și se afla intr-o stare „buna și stabila”, primind un tratament intravenos cu antibiotice. Iși va limita activitațile in urmatoarele zile pentru a-și conserva forțele, a anunțat luni Vaticanul, potrivit Reuters.Purtatorul de cuvant Matteo Bruni a…

- Fostul atacant al Stelei, Viorel Ion (56 de ani), a suferit un accident vascular cerebral. El a fost transportat de urgența la Spitalul din Micro 14, Buzau, iar starea lui este stabila.Evenimentul nefericit a avut loc joi, 9 noiembrie, scriu cei de la buzoienii.ro. Viorel Ion a fost transportat de urgența…