Incredibil: Încălcarea confidențialității dosarului medical al prințesei Kate Middleton Incalcarea confidențialitații dosarului medical al prințesei Kate Middleton face obiectul unei investigații la London Clinic. Aici, cel puțin un angajat a incercat sa acceseze dosarul medical confidențial al prințesei Kate. In legatura cu incalcarea confidențialitații dosarului medical al prințesei Kate, presa britanica relateaza ca un membru al personalului acestei clinici unde a fost internata, in luna ianuarie, prințesa Kate, a fost sursprins in incercarea de a accesa, fara autorizație, dosarul medical. „Avem sisteme implementate pentru a monitoriza gestionarea informațiilor despre pacienți… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa intrarea in Uniunea Europeana, asigurații din sistemul de asigurari de sanatate din Romania au dreptul la servicii medicale pe teritoriul statelor membre UE, Elveției și Marii Britanii, fapt pentru care țara noastra a decontat, in ultimii cinci ani, o suma uriașa pentru serviciile medicale oferite…

