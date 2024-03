Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Kensington a emis o noua declarație cu privire la starea de sanatate a lui Kate Middleton, in timp ce soția prințului de Wales ramane nu a mai aparut in spațiul public de doua luni, in urma unei intervenții chirurgicale abdominale.

- Printesa de Wales se simte bine și va reveni la angajamentele regale dupa Paste, a anuntat Palatul Kensington intr-o noua actualizare, pe fondul ingrijorarilor legate de lipsa aparițiilor publice, in urma interventiei chirurgicale suferite de Kate Middleton in luna ianuarie, care au dus la tot felul…

- Regele Charles se simte bine in conditiile date, afirma regina Camilla, potrivit Rador Radio Romania.Regina Camilla a declarat ca regele Charles al Marii Britanii se simte "extrem de bine, in actualele circumstante", dupa ce acesta a inceput tratamentul pentru cancer. Regina, care a luat parte…

- Actrița Demi Moore a discutat in cadrul emisiunii "Good Morning America" despre starea de sanatate a fostului ei soț, Bruce Willis, de la care a divorțat cu peste 20 de ani in urma, conform informațiilor furnizate de news.ro.

- Kate Middleton se confrunta cu probleme de sanatate! Prințesa de Wales și-a petrecut doua saptamani in spital, iar acum a fost externata. In timpul in care a fost sub supravegherea medicilor, Kate Middleton ar fi fost supusa unei intervenții chirurgicale!

- Anunțul ca Prințesa de Wales a ajuns la spital și a fost supusa unei intervenții chirurgicale a starnit un val de reacții in spațiul public, dar și de speculații, in condițiile in care nu au fost oferite informații legate de problemele de sanatate cu care se confrunta. Kate Middleton a fost externata,…

- In urma cu doua zile, Marius Sumudica a speriat o țara intreaga, și nu numai. Aflat in Turcia, cunoscutul antrenor a ajuns de urgența in spital. Anunțul a fost facut de catre clubul de fotbal turc, Gaziantep, care a emis un comunicat oficial prin care a transmis ca antrenorul Marius Sumudica se confrunta…