Trape de Fum: Solutii de Siguranta si Protectie impotriva Incendiilor Securitatea impotriva incendiilor este o prioritate absoluta in orice tip de cladire. Unul dintre cele mai eficiente dispozitive de protecție impotriva incendiilor il reprezinta trape dele de fum. Acesta trape de fum rolul de a evacua rapid fumul și gazele fierbinți in caz de incendiu, protejand astfel viețile oamenilor și proprietațile. Ce sunt Trapele de Fum Trapele [...] The post Trape de Fum: Solutii de Siguranta si Protectie impotriva Incendiilor first appeared on Partener TV . Citeste articolul mai departe pe tvpartener.ro…

Sursa articol si foto: tvpartener.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au emis un ordin de protectie pe numele unui barbat de 57 de ani, cercetat pentru amenintare si violenta in familie, dupa ce acesta a lovit-o cu pumnul, in zona fetei, pe fiica sa de 13 ani, a precizat, marti, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Gorj, Ioana Nanu,…

- In orice domeniu profesional, echipamentul de lucru joaca un rol esențial in garantarea confortului, siguranței și eficienței angajaților. Printre cele mai versatile și apreciate piese de echipament se numara salopetele de lucru. Acest articol va va ghida prin tot ce trebuie sa știți despre salopetele…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului Bacau desfașoara permanent activitați orientate spre siguranța cetațenilor, pe cele doua componente specifice, prevenirea situațiilor de urgența și gestionarea operativa a evenimentelor care pun in pericol viața semenilor sau…

- Aport de nutrienți esențialiMaslinele sunt bogate in nutrienți esențiali, cum ar fi vitamina E, vitamina K, fierul, cuprul și fibrele alimentare. Vitamina E este un antioxidant puternic care protejeaza celulele corpului de stresul oxidativ, iar vitamina K joaca un rol crucial in coagularea sangelui…

- Ministerul Transporturilor a transmis public soluții clare la problemele pe care le reclama transportatorii, sunt subiecte care pot fi rezolvate de Ministerul Transporturilor și de companiile din subordine, dar și teme care necesita un raspuns din partea altor autoritați ale statului. In ceea ce ne…

- ISU Dambovița: Acordați atentie respectarii masurilor specifice de aparare impotriva incendiilor The post ISU Dambovița: Acordați atentie respectarii masurilor specifice de aparare impotriva incendiilor first appeared on Partener TV .

- Intr-o conferința de presa ținuta sambata seara, pe fondul razboiului impotriva gruparii militante islamiste Hamas, premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca țara sa "lupta pe toate fronturile", scrie The Times of Israel.Netanyahu a spus ca este nevoie de mai mult timp pentru a invinge Hamas…

- ESET, companie globala de securitate cibernetica, anunța lansarea noilor sale abonamente pentru consumatorii finali. ESET introduce trei niveluri noi de abonament centrate pe client, oferind o protecție extinsa și solida pentru viața digitala, plus funcționalitați precum VPN și Privacy & Security.