- Gavin Newsom, guvernatorul Californiei, este politicianul favorit sa-l inlocuiasca pe Joe Biden in cazul in care actualul lider de la Casa Alba, in varsta de 81 de ani, s-ar retrage din cursa prezidențiala.

- Schimbarea lui Joe Biden Performanța slaba a președintelui american Joe Biden in dezbaterea electorala cu fostul președinte Donald Trump i-a facut pe unii democrați sa-și puna problema nominalizarii unui alt candidat in cursa pentru Casa Alba. O lista cu posibile nume a aparut deja, relateaza New York…

- Taxa pe kilometraj reprezinta un nou sistem de impozitare considerat mai echitabil pentru toți utilizatorii de vehicule. Departamentul de Transport din California a anunțat lansarea unui proiect pilot pentru a testa tranziția de la taxele pe combustibil la o taxa bazata pe kilometrajul parcurs. Aceasta…

- Departamentul de Transport din California a inițiat un proiect-pilot care prevede trecerea de la taxa pe benzina/motorina la o taxa pe kilometraj. Masura vine in contextul in care mașinile electrice nu contribuie la taxele necesare repararii drumurilor, California fiind lider american in adoptarea acestui…

- Cristi Tanase este, din nou, in centrul unor controverse, dupa ce soția lui a obținut ordin de protecție impotriva lui. Dodel nu are voie sa se apropie de partenera sau de fetița lor pentru 12 luni.

- Drumul care s-a surpat in Slanic Prahova a fost construit peste o mina, a afirmat premierul Marcel Ciolacu vineri. „S-a facut un drum peste o mina. Ce vreti sa fac? Sa stiu unde s-au facut drumurile peste mine? Acolo s-au dat niste autorizatii cand s-au facut acele drumuri, sunt anumite istorii. In…

- Departamentul Parcuri și Recreere din San Francisco, statul american California, a anunțat, cu emfaza, pe rețelele de socializare finalizarea proiectului unei toalete publice, in cartierul Noe Valley. Costul total este amețitor: de 1,7 milioane de dolari, transmite NBC Bay Arena.Structura de 150 de…

- Președinta Colegiului Medicilor din București, Catalina Poiana, a declarat vineri, 11 aprilie, la Digi 24, ca familiile celor 19 pacienți decedați intr-un interval de patru zile la Spitalul Sfantul Pantelimon din Capitala nu s-au adresat cu reclamații instituției pe care o conduce.„Nu am primit absolut…