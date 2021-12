Stiri pe aceeasi tema

- ”Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Annabella Fabrica de Conserve Raureni intentioneaza sa preia Fabka Group”, anunta autoritatea de concurenta. Decizia va fi publicata pe site-ul autoritatii nationale de concurenta, dupa eliminarea informatiilor cu caracter confidential. ”In urma…

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Annabella Fabrica de Conserve Raureni intentioneaza sa preia Fabka Group, potrivit unui comunicat al autoritatii de concurenta, remis, marti, AGERPRES. Annabella Fabrica de Conserve Raureni are drept obiect principal de activitate prelucrarea…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca in contextul pandemiei de coronavirus ar trebui ca gruparile din Liga 1 sa fie lasate sa aiba pe lista cati jucatori vor. “Mi se pare incredibil ca e pandemie si noi nu putem sa folosim ce jucatori vrem. Pai…

- Zeci de percheziții au loc marți, 14 decembrie, la samsarii de mașini din București și 12 județe din țara, intr-un dosar de evaziune fiscala.Anchetatorii fac cercetari in legatura cu infracțiuni de spalare a banilor, in forma continuata, evaziune fiscala in forma continuata, fals in inscrisuri…

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis, sambata, o avertizare hidrologica pentru bazinele Cerna, Jiu, Olt, Argeș, Ialomița, Buzau, Ramnicu Sarat, Putna, Trotuș. Sunt anunțate scurgeri importante pe versanți, paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundații…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, sambata dimineata, atentionari Cod galben de ceata densa in mai multe localitati si zone din 26 de judete, inclusiv in municipiul Bucuresti. Potrivit meteorologilor, pana la ora 11:00, in judetele Galati si Vrancea (zona joasa) se va semnala ceata, fenomen…

- Romania a inregistrat marți, 19 octombrie, cel mai mare numar al deceselor COVID de la inceputul pandemiei de coronavirus și pana acum. Autoritațile au anunțat in bilanțul de astazi 574 de decese, dintre care 13 sunt anterioare ultimului interval de 24 de ore. 528 dintre pacienții care au murit erau…

- Situația deja dramatica cu care se confrunta Romania in materie de noi imbolnaviri Covid 19 este prezentata distorsionat de una dintre cele mai importante televiziuni de știri: Euronews. Astfel, conform datelor oficiale furnizate de autoritațile romane , in ultimele 24 de ore (vineri – sambata) au fost…