Cred ca e momentul sa mai ieșim din zona discursurilor mamoase, confortabile, cand e vorba de politica in campanie, mai ales atunci cand lucrurile o iau razna. La tema de astazi, oricum am intoarce lucrurile, de prapastie e vorba: intre Vetuța Stanescu (& Calin Marian) și PNL Hunedoara pare ca se largește ditamai haul, un hau in care nici praful de care se alege așa politica nu se mai vede.

Am crezut ca, odata cu apropierea și pornirea campaniei electorale, unor politicieni, chiar daca nu le va veni mintea la cap, macar se vor abține in a prapadi sau gafa in continuare. Nu-i așa.