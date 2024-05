Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege c care prevede ca soferii prinsi bauti sau drogati la volan vor ramane 10 ani fara permis auto. „Practic, din momentul promulgarii si intrarii in vigoare, oricine este depistat in trafic, la volan, conducand sub influenta alcoolului sau a substantelor…

- Oricine este depistat in trafic, la volan, conducand sub influenta alcoolului sau a substantelor psihoactive, va primi, pe langa condamnare si interdictia de a mai conduce un vehicul pana la 10 ani.

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional, proiectul de lege initiat de catre senatorul PSD Robert Cazanciuc care prevede ca soferii prinsi bauti sau drogati la volan vor ramane 10 ani fara permis auto.

