Stiri pe aceeasi tema

- Ralf Rangnick (65 de ani), actualul selecționer al Austriei, ar putea pleca dupa Euro 2024 de la naționala și sa o antreneze pe Bayern. Potrivit Bild, negocierile ar fi demarat dupa ce bavarezii s-au resemnat ca nu pot ajunge la Xabi Alonso și Julian Nagelsmann. Sky Sports anunța, la randu-i, o lupta…

- Echipa de fotbal de la Clubul Sportiv Municipal Olimpia Satu Mare a terminat sezonul regular al campionatului Ligii a 3-a acasa, cu o remiza in fața liderului SCM Zalau,. Echipa noastra a terminat cu un total de 33 de puncte din cele 18 etape disputate. In meciul de sambata baieții noștri au avut o…

- Tragerea la sorti a programului play-off-ului si play-out-ului din Liga 2 Casa Pariurilor a avut loc, marti, la Casa Fotbalului, potrivit news.ro. Primele 6 clasate la finalul sezonului regular isi vor disputa locurile de promovare intr-un play-off. Partidele se vor juca tur-retur, rezultand astfel…

- George Copos, fost patron timp de doua decenii la Rapid și unul dintre cei mai importanți oameni din stat in Guvernul Tariceanu, nici nu vrea sa mai auda de fotbal, afacerea care i-a adus faima de „Berlusconi”, dar l-a bagat și in pușcarie. George Copos (in varsta de 70 de ani) a investit peste 30 de…

- Zi incendiara in Superliga! Cinci meciuri vor incepe de la ora 20:00, toate liveTEXT pe GSP.RO. Cine va merge in play-off-ul Ligii 1 alaturi de FCSB, Rapid, CFR Cluj și Universitatea Craiova? Mai sunt doar doua locuri puse in joc pentru care vor lupta Farul, U Cluj, Hermannstadt, UTA Arad și Sepsi.…

- CSM Ceahlaul Piatra Neamț a invins astazi, 2 martie, formația CSC Dumbravița, in etapa a XVII-a a Ligii a II-a. Pietrenii se mențin pe locul 6 in clasament, loc care asigura prezența in play-off. CSM Ceahlaul a caștigat cu scorul de 2-0 (1-0), marcatori fiind Cortelezzi (14) și Llullaku (60-P). In aceasta…

- Politehnica Iași i-a provocat prima infrangere din acest an Rapidului, dupa ce s-a impus cu scorul de 3-1, sambata seara, pe teren propriu, in etapa cu numarul 27 a Ligii 1. Dupa o prima repriza prea putin spectaculoasa, Rapid a reusit sa deschida scorul prin kosovarul Ermal Krasniqi, in minutul 52.…

- Uniți Sub Tricolor Cornești, liderul zonei Campia Turzii din Liga 5, s-a impus ieri cu 6-3, in amicalul disputat in deplasare, la Recolta Frata. Echipa din Frata este liderul Ligii 5, zona Mociu. Pentru echipa din Cornești au marcat: Mureșan Raul (2), Ștefan Bruja, Zoltan Szekely și Tudor Mornea. Uniți…