Termenul pentru DEPUNEREA DOSARELOR la școlile de subofițeri jandarmi și pompieri, PRELUNGIT. Până la ce dată se pot depune Termenul pentru DEPUNEREA DOSARELOR la școlile de subofițeri jandarmi și pompieri, PRELUNGIT. Pana la ce data se pot depune Termenul limita pentru depunerea dosarelor la școlile de subofițeri jandarmi și pompieri a fost extins. Cei interesați sa devina pompieri sau jandarmi mai au la dispoziție doua zile pentru a-și prezenta dosarele. Mai exact termenul s-a prelungit pana pe data de 17 mai 2024. Anunțul a fost facut de catre reprezentații Jandarmeriei și ai Pompierilor. […] Citește Termenul pentru DEPUNEREA DOSARELOR la școlile de subofițeri jandarmi și pompieri, PRELUNGIT. Pana la ce data se… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

