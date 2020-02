Transgaz anunta ca sistemul national de transport al gazelor e in stare de prealerta

Stiri pe aceeasi tema

- Transgaz a plasat sistemul național de transport al gazelor in stare de prealerta , in functie de indicatorul care arata volumul efectiv de gaze aflat in conductele de transport potrivit datelor postate pe site-ul companiei, informeaza Agerpres.Sistemul national de transport (SNT) al gazelor…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a planificat, in luna ianuarie 2020, imprumuturi de la bancile comerciale de 4,4 miliarde de lei, din care 300 milioane de lei printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discount si 4,1 miliarde de lei prin sapte emisiuni de obligatiuni de stat, la care se…

- Guvernul a emis, luni, o hotarare pentru alocarea a 112,6 milioane de lei, din Fondul de rezerva, destinati cheltuielilor urgente necesare functionarii primariilor din 284 de localitati. Decizia include solicitari de alocare care nu au fost cuprinse in hotararea data in sedinta de pe 20 decembrie.…

- Facebook a examinat joi o potentiala scurgere de date personale provenind de la 267 de milioane de utilizatori, dezvaluita de un cercetator in securitate online, care le-a gasit publicate de hackeri (pirati cibernetici, n.r.) pe mai multe forumuri. "Suntem pe cale sa analizam aceasta problema,…

- Sistemul de pensii administrate privat a suferit in ultimii ani cateva socuri negative, iar Guvernul va incerca sa corecteze vineri o mare parte dintre inechitati, iar restul in cursul anului urmator, a declarat ministrul Finantelor Publice, Florin Citu. "Sistemul de pensii administrate privat…

- Romania va avea, incepand din 2020, un nou stadion modern, cotat la 4 stele. FC Hermannstadt va beneficia de o arena de top incepand cu anul viitor, dupa o investitie de 38 de milioane de euro! "Anul viitor depunem mai multe proiecte la primarie. Oamenii de acolo vor sa se implice…

- Twitter a anuntat ca Partidul Conservator al premierului Boris Johnson a indus in eroare publicul prin schimbarea numelui unuia din conturile sale de pe reteaua de socializare, pentru a face sa para ca este un serviciu de verificare a informatiilor, in timpul dezbaterii electorale televizate din Marea…