Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport București a anunțat pe ce linie va circula anul acesta Tramvaiul Colindelor, in perioada 12 decembrie - 3 ianuarie.Traseul tramvaiului va putea fi identificat zilnic in aplicația InfoTB, iar calatoriile sunt gratuite."STB SA da startul calatoriilor melodioase…

- Aiud: Plimbare gratuita pentru copii prin oraș, cu trenulețul lui Moș Craciun. Programul de circulație Primaria Aiud a anunțat programul trenulețului gratuit care circula de sarbatori, prin oraș, gratuit pentru cei mici. MESAJE de CRACIUN: Urari de Sarbatori pentru cei dragi. SUTE de mesaje frumoase…

- Dupa respingerea Romaniei de catre Austria pentru aderarea la spațiul Schengen numeroși oameni de afaceri și politicieni au declarat ca renunța la orice produs sau serviciu austriac. Valul de indignare și de revolta a cuprins și platformele de social media, unde utilizatorii s-au indemnat intre ei sa…

- Ambasadorul Romaniei in Austria, Emil Hurezeanu, a facut de curand o gafa uriașa prin care a facut de ras atat diplomația romana, dar mai ales imaginea Romaniei. Pentru Hurezeanu, declarația off the record este… publica Emil Hurezeanu a dezvaluit recent presei o conversație privata cu președintele Austriei…

- Razboiul dezlanțuit de Rusia impotriva Ucrainei are efecte larg raspandite asupra Republicii Moldova. Este principalul motor al crizelor energetica și economica cu care se confrunta acum Chișinaul, susține Bogdan Aurescu la a treia conferința a Platformei

- Au mai ramas cateva ore pana la Black Friday, iar printre cele 1,5 milioane de oferte, eMAG dezvaluie numeroase experiențe inedite și produse speciale. In premiera anul acesta, eMAG introduce și surprize pe care clienții le pot descoperi „ascunse” printre oferte. Iata cateva dintre produsele și experiențele…

- Ș oferi i care nu respecta noile prevederi ale Codului Rutier risca amenzi de peste 2.000 de lei sau iși pot pierde chiar permisul de conducere. Este vorba, in primul rand, de șoferii agresivi in trafic, insa și de cei care schimba benzile de mai multe ori pentru a depași o coloana de mașini care circula…

- De la președintele rus Vladimir Putin ne putem aștepta la orice in aceasta perioada, a declarat eurodeputatul Eugen Tomac, liderul PMP. Tomac l-a comparat pe actualul șef al statului rus cu dictatorul Germaniei Naziste, Adolf Hitler, și a evocat inceputul celui de-Al Doilea Razboi Mondial. „De la Putin…