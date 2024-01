Stiri pe aceeasi tema

- Noile troleibuze Solaris vor intra pe traseu din februarie, pe linia 61, pe axa Vest (Apusului) - Centru (Piața C.A. Rosetti), au anunțat luni reprezentanții Societații de Transport București (STB).STB anunța ca primele 12 troleibuze Solaris sunt deja in București, la depoul Bujoreni, iar alte 3…

- Veste mare pentru iubitorii sporturilor de iarna! Administratorii partiei din Feleacu tocmai au anunțat ca porțile partiei vor fi deschise in curand” „DESCHIDEM PARTIA DE SCHI IN CURAND! Salutare! Avem aici iubitori de sporturi de iarna? Daca da, va anunțam ca abia așteptam sa deschidem partia de schi!…

- Un grav accident de circulație s-a produs duminica dimineața pe drumul național 1C, pe raza localitații clujene Rascruci, unde o persoana a fost accidentata de un autoturism. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca traficul rutier este intrerupt aproximativ 30 de…

- Primaria Craiova a anuntat ca, pentru desfașurarea ceremoniei militare dedicate Zilei Victoriei Revoluției Romane și a Libertații, se impun restricții de circulație. Manifestarile vor avea loc pe 22 decembrie in Piața A. I. Cuza. Astfel, in ziua de 22.12.2023, intervalul orar 10:30 – 12:30, se va inchide…

- Cresc amenzile de circulație de la 1 ianuarie 2024. Guvernul a stabilit un nou mod de calcul al punctului de amenda incepand cu anul 2024. Guvernul a stabilit un nou mod de calcul al punctului de amenda incepand cu anul 2024, potrivit unui proiect de Ordonanța de Urgența privind unele masuri fiscal-bugetare…

- Cum au evoluat cele mai mari zone imobiliare din Romania in perioada ianuarie-septembrie 2023, pe baza anunțurilor publicate pe platforma imobiliara Storia: Brașovul a raportat cea mai mare creștere procentuala a prețurilor pentru locuințe noi, in timp ce Timișoara este orașul in care se gasesc cele…

- IN ATENȚIA PUBLICULUI CALATOR ! Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA informeaza publicul calator ca azi, 2 noiembrie 2023, pentru a permite spectatorilor sa se deplaseze de la Cluj Arena spre domiciliu, dupa incheierea meciului de fotbal U Cluj – CFR Cluj, programul de transport public va fi…

- Piața inchirierilor de locuințe se menține puternica la nivel național. Majorari ale prețurilor au fost vizibile luna trecuta, in principal, in cazul apartamentelor cu 2 și 3 camere din marile orașe, potrivit datelor analizate de Imobiliare.ro.Bucureștiul a inceput, inca din luna septembrie, sa rivalizeze…