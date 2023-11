Stiri pe aceeasi tema

- O tanara insarcinata a murit alaturi de mama ei intr-un accident de mașina in timp ce se indrepta spre spital pentru a naște, in Brazilia. Masina lor a fost smulsa pe jumatate, dupa ce au intrat pe contrasens. Sotul ei a supravietuit miraculos, dar pentru copil si mama acesteia nu s-a mai putut face…

- Trei persoane au murit, joi dimineața, dupa ce planșeul unei cladiri de la o ferma agricola din localitatea Stanișești, județul Bacau, s-a daramat. ISU Bacau a intervenit, joi dimineața, in comuna Stanișești, in urma unui apel la 112, care anunța faptul ca trei persoane au fost surprinse sub daramaturi,…

- Accident grav in Veneția. Cel putin 21 de persoane, printre care doi copii, au murit dupa ce un autobuz s-a prabusit, marti seara, de pe un pod la Venetia, in nordul Italiei, a anuntat primarul orasului, Luigi Brugnaro, citat de cotidianul italian la Repubblica. MAE a transmis ca, din primele informații,…

- Doua vagoane ale unui roller-coaster s-au ciocnit. Accidentul in care au fost implicați cetațeni romani a avut loc la Munchen, la celebrul festival Oktoberfest. Potrivit site-ului Observator News, doua vagoane ale unui roller-coaster s-au ciocnit. In fiecare dintre trenurile roller-coaster se aflau…

- Cadavrul unei femei a fost descoperit intr-o casa din Hilișeu-Horia, județul Botoșani. Femeia avea o plaga impușcata la gat, iar in apropiere a fost gasita o arma cu aer comprimat. Potrivit IPJ Botoșani, incidentul a avut loc luni seara. Femeia avea o rana la gat. „La data de 4 septembrie 2023, in jurul…

- Un alpinist roman si unul german au murit, duminica, in Alpii italieni, dupa ce unul dintre membri echipei a alunecat, relateaza agentia Ansa. Victimele sunt un roman, in varsta de 35 de ani, care locuia in Italia si un german de 46 de ani din Munchen. Un alpinist a alunecat in timp ce urca pe […] The…

- Pianista Ioana Maria Lupascu a pierdut lupta cu boala și a incetat din viata in aceasta dimineata, la numai 45 de ani. Solista la Filarmonica „Paul Constantinescu” din Ploiesti, Ioana a incantat cu interpretarea ei mii de oameni, iar acordurile pianului sau insufleteau si mai mult versurile recitate…

- O barca in care se aflau 8 persoane, intre care doi copii, s-a rasturnat duminica seara in Dunare, din cauza unei manevre gresite a celei care conducea ambarcatiunea, o femeie de 37 de ani din Galati. La testarea cu aparatul Drugtest, rezultatul a fost pozitiv. Politistii din cadrul Sectiei Regionale…