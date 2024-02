Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav s-a produs, duminica, imtr-o localitate din Argeș. Patru persoane au fost ranite. Doua victime au ajuns la spital. „Accident rutier in care sunt implicate doua autoturisme, produs in comuna Țițești. Intervin pompierii cu o autospeciala de intervenție, o autospeciala de descarcerare,…

- "In evenimentul rutier a fost implicat un microbuz, in care se aflau 5 pasageri. La sosirea echipajelor la fata locului, 2 dintre persoanele implicate in accident s-au autoevacuat. Pentru extragerea celorlalti pasageri, s-a procedat la taierea pavilionului microbuzului. Toate cele 5 persoane aflate…

- Tragedie in Franța. Un tata și fiul lui, romani, au murit pe șantierul pe care lucrau dupa ce un zid s-a prabușit peste ei. Barbații in varsta de 52, respectiv 21 de ani erau angajați legal ca zidari, potrivit francetvinfo.fr. Tragedia a avut loc joi, 18 ianuarie, in Istres, pe un șantierul unei case…

- Doi copii și-au pierdut viața, aseara, intr-un incendiu produs la o casa din localitatea Cuceu, judetul Salaj. Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) a informat ca, in jurul orei 20:42, in dispeceratul ISU Salaj a fost primit un apel de urgenta care semnala producerea acestui incendiu. La fata…

- O familie compusa dintr-o mama și cei șapte copii ai sai a fost transportata de urgența la spitalul din Satu Mare vineri, 5 ianuarie, dupa ce au suferit o intoxicatie cu un produs veterinar. Toți membrii familiei au fost spitalizați. Familia, originara dintr-o zona rurala, s-a prezentat la spital intoxicați…

- Tragedie in Satu Mare inainte de Craciun. Trei persoane, printre care și un copil, au murit, sambata dimineata, dupa ce soferița unei mașini a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat intr-un sant plin cu apa, a transmis Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Satu Mare. Femeia in varsta de 40 de…

- Un barbat a ajuns la spital și zeci de animale au murit in urma unui incendiu produs in PrahovaUn barbat a ajuns la spital și zeci de animale au murit in urma unui incendiu produs intr-o gospodarie din județul Prahova, informeaza Mediafax. Potrivit ISU Prahova, pompierii militari din cadrul…

- Tragedie pe șosea, duminica seara, in comuna Verești din județul Suceava. Doua autoturisme, in care se aflau patru persoane, s-au ciocnit intr-un mod violent. Una dintre victime și-a pierdut viața.