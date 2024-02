Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de 13 ani din Valcea a fost obligat de judecatori sa-i plateasca daune de zeci de mii de lei unei femei care a suferit rani in zona fetei din cauza unei petarde. Potrivit deciziei, baiatul impreuna cu mama sa trebuie sa-i dea victimei aproape 50.000 de mii de lei.Procesul a fost deschis…

- Un spital din Romania a fost obligat de instanta sa plateasca daune morale, dupa ce o familie a descoperit ca au ingropat persoana greșita. Citește și: Agenta care l-a scos la pensie mai tarziu pe comisarul Bucur a fost doar atentionata S-a intamplat in 2020 cand sotia si cei doi copii ai unui barbat…

- Un barbat din Sebeș a scapat de procesul penal, ca urmare a prescripției raspunderii penale, fiind obligat de Judecatoria Sebeș la plata a 12.000 de lei, daune morale, dupa ce cainele sau a mușcat un copil de 3 ani. La data de 9.04.2018, inculpatul s-a deplasat cu cainele rasa metis roottweiler la o…

- Situație inedita in Buzau, unde un colegiu este obligat sa plateasca daune morale de 3.000 de euro unui fost elev. Motivul: in 2018, baiatul, pe-atunci elev in clasa a XI-a, s-a ales cu nota 2 la purtare, dupa ce a postat pe un grup online al liceului un mesaj ironic la adresa profesoarei de desen.…

- Un preot din județul Cluj are de platit daune morale de 5.000 de lei pentru ca facut scandal la o inmormantare. Acesta a certat familia pentru ca nu-și achitase darile bisericești, iar pentru a incepe slujba a insistat ca rudele defunctei sa-și ceara iertare public, scrie TurdaNews. Dupa un proces care…

- Unitatea medicala a fost condamnata la plata unei amenzi penale de 1.260.000 de lei și la daune morale in valoare totala de 650.000 de euro catre familia unui bebeluș decedat in 2016. In total, trei nou-nascuți au murit in spital in decurs de cateva luni in urma unor infecții nosocomiale.