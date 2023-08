Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost decapitat in timp ce se plimba cu un skijet pe lacul unei balastiere din judetul Arad. Acesta a lovit o sarma care era trasa peste apa. O tanara aflata pe skijet a fost ranita. Accidentul mortal a avut loc sambata dupa-amiaza, in zona localitații Fantanele. Barbatul care se afla pe…

- Un tanar de 29 de ani a murit sambata, dupa ce a fost decapitat de un cablu in timp ce se plimba cu un skijet pe apa, in Arad. Tragicul accident a avut loc pe suprafața de apa a unei balastiere din zona localitații Fantanele, județul Arad, scrie Arad Online, potrivit digi24.ro. Tanarul nu a observat…

- Imagini cu o vidra care se plimba pe plaja, la Eforie Nord, au devenit virale pe internet. Animalul a devenit repede vedeta printre turiștii care au filmat-o si fotografiat-o. Specialistii spun ca aparitia vidrei pe plaja este un eveniment rar. Un clip video cu o vidra care se plimba pe plaja de la…

- Un autoturism care se deplasa pe Transalpina – DN 67C, intre Șugag și Barajul Oașa, a fost lovit, miercuri, de un copac cazut pe carosabil. O persoana și-a pierdut viața. Copacul de mari dimensiuni a cazut peste mașina aflata in mers, in care se aflau patru adulți, pe Transalpina. Doua persoane au fost…

- O fetița de doar 12 ani a fost electrocutata in timp ce baga incarcatorul telefonului in priza. Laisa Sofia da Silva Teixeira, din nord-estul Braziliei, a supraviețuit șocului inițial, dar, din pacate, corpul ei a cedat din cauza ranilor grave, in timp ce era tratata la Urgențe. Descarcarea electrica…