Tragedie în Alpii italieni. Un alpinist român şi unul german au murit Un alpinist roman si unul german au murit, duminica, in Alpii italieni, dupa ce unul dintre membri echipei a alunecat, relateaza agentia Ansa. Victimele sunt un roman, in varsta de 35 de ani, care locuia in Italia si un german de 46 de ani din Munchen. Un alpinist a alunecat in timp ce urca pe […] The post Tragedie in Alpii italieni. Un alpinist roman si unul german au murit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

