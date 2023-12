Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul multinational Transhumanta, stramutarea sezoniera a turmelor, depus de zece tari, intre care si Romania, a fost inscris marti pe Lista reprezentativa a patrimoniului cultural imaterial al umanitatii a UNESCO, la cea de-a 18-a sesiune a Comitetului Interguvernamental pentru Salvagardarea Patrimoniului…

- UNESCO a validat miercuri inscrierea „traditiilor socioculturale” ale iftarului – masa de seara luata de musulmani in timpul postului de Ramadan – in patrimoniul imaterial al omenirii, la cererea Azerbaidjanului, Iranului, Uzbekistanului si Turciei, informeaza AFP. Iftar face parte dintre traditiile…

- O premiera care va avea loc in republica laica si majoritar musulmana a Turciei, fondata in 1923, a fost salutata de crestini: O biserica siriaca va fi inaugurata duminica la Istanbul, in prezenta presedintelui Recep Tayyip Erdogan, informeaza AFP. Sait Susin, presedintele Fundatiei Asiriene din Istanbul,…

- Arheologii din Turcia au descoperit o baie otomana veche de 350 de ani in timpul unor sapaturi realizate in provincia Canakkale din nord-vestul tarii, a anuntat marti presa locala turca, citata de Xinhua. Cotidianul Hurriyet Daily News a relatat pe site-ul sau ca baia otomana a fost gasita in perimetrul…

- Consiliul European a convenit, luni, in privinta propunerii Comisiei de a se acorda un ajutor in caz de dezastre in valoare totala de 454,8 milioane euro Romaniei si Italiei pentru repararea pagubelor provocate de dezastre naturale in 2022, precum si Turciei in legatura cu cutremurele din februarie…

- Papa Pius al XII-lea a cunoscut detalii despre exterminarea evreilor inca din 1942, conform unei scrisori descoperite in arhivele Vaticanului care contrazice pozitia oficiala a Sfantului Scaun conform careia informatiile pe care le-a avut in acea perioada despre Holocaust erau vagi si neverificate,…

- Inscrisa in patrimoniul mondial al Unesco si subiect de mandrie nationala, berea belgiana are de acum un muzeu dedicat, care este amplasat in centrul capitalei Bruxelles si care include si spatii de degustare, transmite AFP. ‘Belgian Beer World’ si-a deschis sambata portile pentru publicul larg in fosta…