Inflaţia din Turcia a depăşit 75% în luna mai, dar economiştii cred că a atins un vârf Preturile de consum au crescut cu 75,45% in mai, pe o baza anuala, si cu 3,37% pe o baza lunara, potrivit Institutului de Statistica din Turcia,. Sectoarele care au inregistrat cele mai puternice cresteri anuale ale preturilor au fost educatia cu 104,8%, locuinte cu 93,2% si hotelurile, cafenelele si restaurantele cu 92,9%. Economistii prognozasera anterior ca inflatia va atinge varful in jurul a 75%. In ultimul an dobanzile din Turcia au fost crescute in mod constant, in efortul de a reduce preturile, ceea ce a dus la dificultati financiare semnificative pentru consumatorul turc mediu. Banca… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inflatia din Turcia a accelerat la 69,8% in luna aprilie, in termeni anuali, a raportat vineri Institutul de Statistica din Turcia. Cele mai mari cresteri de preturi de consum de la an la an a fost in educatie, cu un salt de 103,86%, și hoteluri, cafenele si restaurante, cu o crestere de 95,82%, relateaza…

- Fata de luna martie, preturile au crescut cu 3,18%, conduse de cresterea preturilor bauturilor alcoolice si tutun, precum si cazarii in hoteluri,, cafenelelor si restaurantelor. Rata inflatiei din aprilie marcheaza cea mai mare crestere anuala a preturilor din noiembrie 2022, cand inflatia era de aproximativ…

- Economistii chestionati de Reuters se asteptau la o valoare de 3,1%. Preturile alimentelor au avut ceaq mai mare influenta in scaderea indicatorului general, a spus ONS, in timp ce carburantii au avut o influentacrescatoare. Inflatia de baza, excluzand energia, alimentele, alcoolul si tutunul, a fost…

- Inflatia anuala a Turciei a urcat la 68,5% pentru luna martie, o crestere fata de nivelul de 67,1% din februarie, potrivit raportului Institutului de Statistica din Turcia, publicat miercuri, transmite CNBC. Cresterea lunara a preturilor de consum a fost de 3,16%, condusa de educatie, comunicare si…

- Inflatia anuala a Turciei a urcat la 68,5% pentru luna martie, o crestere fata de nivelul de 67,1% din februarie, potrivit raportului Institutului de Statistica din Turcia, publicat miercuri, transmite CNBC. Cresterea lunara a preturilor de consum a fost de 3,16%, condusa de educatie, comunicare…

- Inflatia anuala a Turciei a urcat la 68,5% pentru luna martie, o crestere fata de nivelul de 67,1% din februarie, potrivit raportului Institutului de Statistica din Turcia, publicat miercuri, transmite CNBC, conform News.ro. Cresterea lunara a preturilor de consum a fost de 3,16%, condusa de educatie,…

- Pe o baza anuala, educatia a inregistrat din nou cea mai mare crestere a costurilor, cu 104% anual, urmata de hoteluri, restaurante si cafenele cu 95% si sanatate cu 80%. Turcia a lansat un efort concertat pentru a combate inflatia tot mai ridicata, cu cresteri ale ratei dobanzii cheie, cel mai recent…

- Raportul de vineri al Departamentului de Comert a aratat, de asemenea, ca cheltuielile consumatorilor au crescut luna trecuta cel mai mult din ultimul an, subliniind rezistenta economiei. Statele Unite continua sa depaseasca performantele economice ale altor economii majore, in ciuda costurilor mai…