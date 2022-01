Tradiția Bobotezei, păstrată la Giurgiu; trei temerari s-au aruncat în apa Dunării după crucile sfințite de preoți – Foto, video Daca in alți ani slujba de Boboteaza și acțiunile deja tradiționale ce o urmau se derulau pe un frig napraznic, anul acesta, la Giurgiu, apa Dunarii a fost sfințita – dupa obicei – la 12 grade Celsius. Vremea frumoasa a adus un public numeros, atat la slujba religioasa, cat și la sfințirea apei Dunarii. Prima parte a evenimentelor organizate la Giurgiu de Boboteaza a fost slujba de sfințire a apei, oficiata de un sobor de preoți la Catedrala Adormirea Maicii Domnului, din centrul orașului. La slujba au participat aproximativ 200 de persoane, respectandu-se, astfel, condițiile sanitare impuse de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

