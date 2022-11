Stiri pe aceeasi tema

- ”Acest ajutor financiar stabil, regulat si previzibil, in valoare medie de 1,5 miliarde de euro pe luna, va permite acoperirea unei parti importante a nevoilor de finantare pe termen scurt ale Ucrainei in 2023, pe care autoritatile ucrainene si Fondul Monetar Interntaional (FMI) le estimeaza la 3-4…

- Pierderea scoate si mai mult in evidenta modul in care decizia Rusiei de a rupe o relatie de aprovizionare de un deceniu cu Europa, in special cu Germania, are un impact asupra sectorului energetic al continentului, Uniper fiind cel mai grav caz corporativ al crizei de pana acum. De asemenea, marcheaza…

- In primele noua luni, profitul net a scazut cu 9,5%, pana la 3 miliarde de euro, deoarece preturile ridicate ale marfurilor au afectat afacerile cu amanuntul ale grupului, in special in Italia, a anuntat joi compania. Compania anticipeaza acum un profit net cuprins intre 5,0 si 5,3 miliarde de euro…

- ”Acest lucru da, sadar, o suma globala de 18 miliarde (de euro) anul viitor (…), un flux de venituri previzibile, stabile si fiabile”, a anuntat von der Leyen intr-o conferinta de presa, la Bruxelles. ”Noi i-am insarcinat pe ministrii Finatelor sa dezvolte mecanismul adecvat”, a anuntat presedinta Comisiei.The…

- Uniper, cel mai mare importator de gaze rusesti al Germaniei, a folosit rezervele sale de numerar pentru aprovizionarea cu gaze pe piata spot, dupa ce Rusia a redus livrarile catre Germania, ceea ce a dus la un pachet de salvare din partea Berlinului, convenit in iulie. Compania a declarat ca se afla…

- Acest nou ajutor reprezinta a doua transa dintr-un pachet de maximum noua miliarde de euro acordati in 2022, propus pe 18 mai. ”Astazi (n.r. miercuri), Comisia propune o asistenta macrofinanciara suplimentara de 5 miliarde de euro pentru Ucraina”, a anuntat von der Lyen pe Twitter. Noul ajutor, sub…

- Ministerul german al Economiei a cerut serviciilor germane de informații sa investigheze doi inalți oficiali ai ministerului in legatura cu acuzații de spionaj in favoarea Rusiei, scrie Hotnews, citand presa internaționala. Reprezentanți ai Ministerului Economiei ar fi sesizat, in primavara, serviciul…