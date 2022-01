Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul japonez a a anuntat ca in 2021 a realizat vanzari de 10,5 milioane de vehicule, incluzand livrarile afiliatelor sale Daihatsu Motors si Hino Motors. Volkswagen a livrat anul trecut 8,9 milioane de vehicule, cu 5% sub livrarile din 2020 si cele mai mici din ultimii 10 ani. Producatorii de…

- Compania nipona Toyota a anuntat vineri ca vanzarile sale de vehicule au crescut in 2021 cu 10,1 , devenind pentru al doilea an consecutiv cel mai mare producator auto mondial, si extinzand diferenta fata de cel mai apropiat rival, grupul german Volkswagen AG, transmit Kyodo si Reuters.Toyota si societatile…

- Una din cele mai populare gustari din Japonia, asemanatoare cu pufuletii nostri, s-a scumpit, dupa mai bine de 40 de ani in care s-a pastrat la acelasi pret. Modificarea a starnit panica in randul cumparatorilor iar analistii prevad o perioada cu inflatie in crestere, fenomen economic extrem de neobisnuit…

- Tesla a anuntat duminica ca a livrat clientilor un numar record de 308.600 de masini electrice in trimestrul patru din 2021, cu mult peste estimarile Wall Street, datorita cresterii productiei la fabrica sa din Shanghai, transmite Reuters.Analistii se asteptau ca Tesla sa livreze 263.026 de…