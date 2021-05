Stiri pe aceeasi tema

- Echipa franceza Montpellier s-a calificat sambata in finala Cupei Challenge la rugby, dupa ce a invins in deplasare formatia engleza Bath Rugby cu scorul de 19-10 (16-10), relateaza AFP, potrivit Agerpres. Montpellier va juca in finala Cupei Challenge, programata pe stadionul londonez Twickenham…

- Echipa engleza Leicester Tigers a devenit prima finalista a Cupei Challenge la rugby, dupa ce a invins pe teren propriu pe Ulster Rugby (Irlanda) cu scorul de 33-24 (6-17), in semifinalele competitiei, relateaza AFP. Condusa cu 17-6 la pauza, echipa engleza a recuperat deficitul in repriza secunda si…

- Semifinalele Cupei Campionilor Europeni la rugby vor avea loc la inceputul lunii mai, a anuntat vineri EPCR, organizatoarea competitiei, conform AFP. Astfel, sambata, 1 mai, Toulouse va juca pe teren propriu contra conationalei Bordeaux-Begles, in timp ce pe 2 mai o alta echipa franceza, La…

- Echipa de handbal feminin Vipers s-a calificat duminica, in Rusia, in semifinalele Ligii Campionilor, dupa ce a remizat cu formatia Rostov-Don, scor 23-23, in returul sferturilor. CSM Bucuresti joaca de la ora 17.00, cu TSKA Moscova, pentru ultimul loc la F4, relateaza News.ro. In prima mansa,…

- Tragerea la sorți a sferturilor de finala și a semifinalelor UEFA Champions League va avea loc astazi, de la ora 13:00, la sediul UEFA de la Nyon. Pentru prima data dupa 13 sezoane, FC Barcelona nu va fi prezenta in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. Finalista de anul trecut, PSG, a eliminat…

- Bayern Munchen, detinatoarea trofeului, s-a calificat fara emotii in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Lazio Roma cu scorul de 2-1, miercuri seara, pe teren propriu, in mansa secunda a optimilor. Dupa 4-1 pe Stadio Olimpico, Bayern a castigat in retur prin golurile…

- Bayern Munchen si Chelsea Londra s-au calificat, miercuri seara, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, castigand optimile cu Lazio Roma, respectiv cu Atletico Madrid. La Munchen, Bayern a invins pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa lui Stefan Radu, Lazio, in mansa secunda a…

- Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti s-a calificat sambata, pe teren propriu, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, desi a fost invinsa de formatia SCM Ramnicu Valcea, scor 27-21 (15-11), in mansa retur din optimile competitiei. In tur, CSM Bucuresti s-a impus cu scorul de 33-24…