- Real Madrid s-a calificat in semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Manchester City cu scorul de 4-3, la loviturile de departajare, miercuri seara, in deplasare, intr-un meci din mansa secunda a sferturilor de finala in care scorul a fost egal, 1-1, atat la capatul celor 90…

- Bayern Munchen s-a calificat in semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe Arsenal Londra cu scorul de 1-0 (0-0), miercuri seara, pe teren propriu, in mansa secunda a sferturilor de finala, prin golul lui Joshua Kimmich. Duelul dintre Manchester City și Real Madrid a avut nevoie…

- Arsenal - Bayern Munchen și Real Madrid - Manchester City sunt primele infruntari din „sferturile” actualei ediții de Liga Campionilor. Programul complet al sferturilor de finala din Liga Campionilor Arteta a fost discipolul lui Guardiola la Manchester City. In 2019, spaniolul se desprindea de mentorul…

- Fostul atacant Kun Aguero (35 de ani) a pariat 10.000 de dolari pe meciul Real Madrid - Manchester City, manșa tur din „sferturile” Ligii Campionilor. Aguero a evoluat pentru Manchester City intre 2011 și 2021. Argentinianul este golgheterul all time al „cetațenilor”, cu 260 de reușite in 390 de partide.…

- Agenția specializata in statistici Opta a realizat un top al favoritelor la caștigarea Ligii Campionilor, apeland la un supercomputer. Manchester City are cele mai mari șanse de a-și pastra titlul continental (32,3%), urmata de Real Madrid (16,87%) și Arsenal (13,9%). Barcelona (5,38%) este depașita…

- Trei atacanti de top, Erling Haaland, Harry Kane si Kylian Mbappe, conduc in clasamentul golgheterilor Ligii Campionilor la fotbal, cu cite 6 goluri marcate, dupa meciurile desfasurate miercuri in returul optimilor de finala. Haaland a inscris un gol pentru Manchester City, miercuri seara, in victoria…

- Real Madrid s-a calificat in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, desi a fost tinuta in sah de RB Leipzig, scor 1-1 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul ”Santiago Bernabeu”, in mansa secunda a optimilor de finala. Tot in aceeași seara, Manchester City, detinatoarea trofeului, s-a calificat…

- Echipa engleza Manchester City a invins miercuri seara, pe teren propriu, scor 3-1, gruparea daneza FC Copenhaga, calificandu-se in sferturile de finala ale Ligii Campionilor. In al doilea meci al serii, echipa spaniola Real Madrid a incheiat la egalitate cu formatia germana RB Leipzig, scor 1-1, si…