- Biserica si Armata raman institutiile in care romanii au cea mai mare incredere, in timp ce Parlamentul si partidele politice se situeaza pe ultimele locuri in topul increderii, conform unui sondaj CURS.

- Un incendiu a izbucnit, marți dimineața, la Spitalul Bagdasar-Arseni din Capitala. Din primele informații, focul a izbucnit la acoperișul Unitații de Primiri Urgențe. Nu exista victime. „In jurul orei 7.00 am fost anunțați cu privire la un incendiu produs la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, luni, ca incepe internshipul la nivelului Guvernului, fiind disponibile 150 de locuri. El a precizat ca, in functie de solicitari, aceasta oferta poate fi extinsa. „Astazi, incepe internshipul la nivelul Guvernului si avem 150 de locuri pentru internship, ca atare…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a afirmat, duminica, pentru presa din Rusia, ca mai multi oameni de afaceri rusi, intre care si Roman Abramovici, au propus sa doneze bani pentru Ucraina, unii dintre ei chiar pentru sustinerea armatei, informeaza La Tribune. “Avem semnale de la el (n.r. –…

- Polițiștii trebuie sa garanteze siguranța refugiaților care ajung in Romania, raman aici ori se afla in tranzit și sa arate „toleranța zero” fața de infractori. Acesta este mesajul transmis polițiștilor de președintele Klaus Iohannis, vineri, de Ziua Poliției. Mesajul a fost postat pe site-ul Administrației…

- Un procent covarșitor al intreprinzatorilor romani, 93,5% crede ca țara noastra se va confrunta cu o noua criza economica, pe fondul razboiului din Ucraina, deși doar 2 din 10 companii au relații de afaceri cu cele doua țari implicate in conflict, Rusia și Ucraina. Sondajul a fost prezentat, marți,…

- Sediul AUR din orașul Bocșa, județul Caraș – Severin a fost vandalizat duminica, transmite Antena 3. Incident are loc chiar inaintea vizitei copreședintelui AUR George Simion, care strange semnaturi prin țara pentru demiterea lui Klaus Iohannis. Politia a fost chemata la fața locului și a anunțat ca…