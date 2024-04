Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a adoptat marti o directiva care da consumatorilor dreptul de a le fi reparate produsele uzate, de catre producatori, la un pret rezonabil, o perioada si dupa ieșirea din garantie.

- Parlamentul European a adoptat marți directiva privind așa-numitul „drept la reparare” pentru consumatori, cu 584 voturi pentru, trei impotriva și 14 abțineri. Normele clarifica obligațiile producatorilor de a repara bunurile și incurajeaza consumatorii sa prelungeasca ciclul de viața al produselor…

