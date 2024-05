Stiri pe aceeasi tema

- Romania este din nou in topul european al scumpirilor! Tara noastra si Bulgaria inregistreaza cele mai mari cresteri de preturi la carne. Potrivit antena3.ro , datele publicate de Eurostat arata ca prețul la carne in Uniunea Europeana a crescut in luna februarie 2024 fața de aceeași perioada a anului…

- Ministerul Energiei a propus spre vot o ordonanța ce vizeaza stabilirea unor noi plafoane pentru a reglementa prețurile in domeniul energiei electrice și a gazelor. Cetațenii romani care au contract cu Enel, Hidroelectrica, E.ON sau alte companii din industrie trebuie sa știe acest lucru. Schimbarea…

- Serviciul de furnizare energie electrica de la Hidroelectrica este departe de a fi performant. Mulți clienți au fost atrași de oferta foarte buna a companiei insa sunt tratați cu mult dispreț. Compania de stat Hidroelectrica iși nemulțumește in continuare clienții pentru ca nu emite la timp facturile…

- „Am vazut zilele acestea o intensa dezbatere europeana despre ce se va intampla cu gazele iarna viitoare. Vreau sa fiu foarte clar: noi vom continua mecanismul de plafonare a preturilor la energie si gaze cel putin pana in primavara lui 2025!”, a explicat Marcel Ciolacu, in debutul sedintei de joi a…

- Clientii care isi cumpara zilnic mancare din supermarket au observat o noua strategie prin care sunt pacaliti „la buzunar”. Practic, capcana in care cad oamenii este dubla: produsele s-au si scumpit, iar gramajele s-au injumatatit. Atentie la pachetele de unt! De exemplu, prețul la unt a crescut din…

- Prețul la unt a crescut din nou, insa de aceasta data și cantitatea este injumatațita. Astfel, untul, care se vindea la 200 de grame, este acum ambalat la doar 100 de grame. Mai mult decat atat, retailerii l-au și scumpit, in așa fel incat sa nu iși dea seama clienții. Daca un pachet de unt costa pana…

- Prognoza meteorologica pentru intervalul 20.02.2024 ora 08:00 21.02.2024 ora 08:00, arata ca vremea va intra intr un proces de incalzire.In Dobrogea, cerul va fi temporar noros mai ales noaptea si pe arii restranse vor fi burnite si ploi slabe. Vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime,…

- Obligațiile UE privind creșterea cantitații de biocombustibili folosiți in combustibilul pentru transporturi, va determina creșterea prețului benzinei cu cca 2,5% in anul 2025 și cca 3,8% in anul 2030, in condițiile menținerii constante a prețului petrolu