Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in lumea sportului si a presei romanesti. Un cunoscut fotograf sportiv, Alexandru Hojda, s a stins la doar 45 de ani, lasand in urma lui un gol de nedescris. O veste tragica a socat comunitatea sportiva din Romania. Vestea trista se referea la trecerea in nefiinta a lui Alexandru Hojda, un fotograf…

- E doliu la Dinamo Un important jucator al legendarei echipe a murit Vestea a fost data de echipa Marian Costea a fost un important jucator de hochei al Dinamo. Acesta s a stins din viata la 71 de ani. Era deja internat in spital, insa a fost tinut in viata cu ajutorul aparatelor, potrivit stiripesurse.ro.Iata…

- Fostul președinte Ion Iliescu spune ca a aflat cu „enorma tristețe” ca s-a stins din viața profesorul Nicolae Manolescu, președintele Uniunii Scriitorilor din Romania. „Romania pierde pe unul din ultimii sai mari intelectuali publici”, spune Ion Iliescu, care transmite condoleanțe familiei indoliate,…

- Aflata in vacanța, in Maldive, alaturi de soțul și fiul ei, Vladuța Lupau a primit o veste trista. O persoana din familia ei s-a stins din viața și urmeaza sa fie condus astazi pe ultimul drum.

- Comunitatea profesorala dejeana deplange trecerea in neființa a celei care a fost Ligia Clinciu, profesor de limba franceza timp de mai multe decenii la Liceul Teoretic ”Alexandru Papiu Ilarian” din Dej. Vestea decesului Ligiei Clinciu a lovit crunt in sufletele celor care au cunoscut-o și indragit-o.…

- Lumea presei din Romania este in doliu! Un jurnalist s-a stins din viața. El avea o cariera de invidiat, cu o experiența de peste 30 de ani in televiziune. A lucrat, de asemenea, la cateva redacții cunoscute in țara.

- Consilierul PNL din cadrul Consiiului Local Cernavoda, Romeo Tudor s a stins din viata la doar 55 de ani. Vestea a fost data pe Facebook atat de fiul acestuia, cat si de primarul Liviu Negoita. "Astazi, mult prea devreme, ne a parasit un prieten drag, un coleg, un liberal autentic Romeo Tudor. Va ramane…

- Lumea literaturii este in doliu! La varsta de 76 de ani s-a stins din viața un celebru critic literar. Este vorba despre Alex Ștefanescu. Tristul anunț al trecerii acestuia in neființa a fost facut de scriitorul Daniel Cristea-Enache prin intermediul paginii de socializare.