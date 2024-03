Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o viața pusa in slujba folclorului autentic romanesc, Petre Masala s-a stins din viața la varsta de 83 de ani. Este doliu imens in lumea muzicii din Romania, avand in vedere ca era unul dintre cei mai iubiți folcloriști.

- Este zi de doliu in lumea muzicii internaționale! S-a stins din viața un cunoscut DJ. Barbatul a fost și prezentator TV la o emisiunea cunoscuta și a participat la un show indragit. Acesta a murit la varsta de 69 de ani și a lasat multa tristețe in urma lui.

- Lumea muzicii populare e in doliu! O cunoscuta interpreta s-a stins din viața la varsta de 50 de ani. Este vorba despre solista Ansamblului „Doina Oltului”, Victorita Cica. Tristul anunț al trecerii acesteia in neființa a fost facut chiar de soțul ei, pe rețelele de socializare.

- Lumea muzicii populare este in doliu, dupa ce o interpreta s-a stins din viața la doar 23 de ani. Tanara iși sarbatorise aniversarea cu doar cateva zile inainte sa moara. Solista mai era numita și Privighetoarea Gorjului.

- Lumea muzicii din Romania, in doliu! O artista cunoscuta s-a stins din viața, pe masa de operație, chiar in ziua in care aniversa implinirea a 38 de ani. Potrivit informațiilir, cantareața avea probleme de sanatate.

- Lumea muzicii internaționale, in doliu! S-a stins din viața o actrița extrem de iubita. Avea varsta de 75 de ani. Tristul anunț al trecerii cantareței in neființa a fost facut de casa ei de discuri.

- Lumea muzicii internaționale, in doliu! S-a stins din viața, la varsta de 65 de ani, Laura Lynch, membra fondatoare a grupului The Chicks - cunoscut anterior sub numele Dixie Chicks. Potrivit informațiilor, artista a murit intr-un accident de mașina.

- Lumea muzicii din Romania este in doliu! S-a stins din viața Florin Apostol, artistul care a cunoscut succesul alaturi de Madalina Manole. Celebrul cantareț a murit la varsta de 58 de ani, dupa ce s-a confruntat cu grave probleme de sanatate.