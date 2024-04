Stiri pe aceeasi tema

- Stupii fantoma! O schema elaborata de fraudare a APIA a fost demascata de procurorii DNA Pitești. Procurorii DNA Pitești au trimis in judecata 21 de persoane acuzate de obținerea frauduloasa de fonduri europene de la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA). Prejudiciul cauzat este…

- Un alt membru al familiei Islomov a facut recurs impotriva hotararii de arest preventiv in dosarul privind atentatul de la Crocus City Hall. Deocamdata, nu a fost stabilita data exacta pentru audierea sa in recurs. Un al treilea membru al familiei Islomov, Dilovar Islomov, a facut recurs impotriva…

- Moneda japoneza si-a continuat deprecierea in raport cu dolarul american, care a depasit pragul simbolic de 150 de yeni, ceea ce a dat nastere la speculatii cu privire la posibilitatea unei noi interventii a Bancii Japoniei in sprijinul monedei nationale, transmit Bloomberg si Reuters, potrivit Agerpres.…

- "De aproape 4 ani de zile incercam noi, ca instituție, sa colaboram cu Primaria Generala in ideea de a rezolva problemele acestui oraș, și anume fluidizarea traficului, care lasand la o parte disconfortul, genereaza poluare. Respiram otrava. (...) (...) Astazi, și o spun cu foarte mult regret, nimeni…

- In decembrie, autoritatea a lansat o investigatie asupra, Meta, compania mama a Facebook, cu privire la o posibila incalcare a legii concurentei prin conectarea platformelor sale de socializare Instagram si Threads. Autoritatea a spus ca masura provizorie va ramane in vigoare pana cand se va lua o decizie…

- Daca liderii NATO ar urma sa invețe vreo lecție de pe urma celor doi ani duri ai conflictului din Ucraina, aceea ar fi faptul ca alianța ramane extrem de prost pregatita sa faca fața amenințarilor existențiale pe care Moscova le lanseaza la adresa viitoarei securitați. Fara indoiala ca ajutorul militar…

- Ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, a spus miercuri ca exista discuții la cel mai inalt nivel cu marile companii de tehnolohie, in special din SUA, pentru dezvoltarea de capacitați in Romania, inclusiv pentru crearea unui centru de date Google. „Sper ca in cel mai scurt timp sa va pot da niște date…