Cel mai puternic om din Europa este Donald Tusk, fostul și actualul prim-ministru al Poloniei, potrivit unui clasament al celor mai influenți oameni din Europa realizat de Politico. In top ii mai regasim pe Viktor Orban, Giorgia Meloni sau Volodimir Zelenski. Pe langa The most powerful person in Europe (cel mai puternic om din Europa), Politico i-a nominalizat pe cei mai importanți oameni ai continentului in trei categorii: Doers (cei care acționeaza), Disrupters (cei care perturba) și Dreamers (cei care viseaza). Cel mai puternic lider din Europa Donald Tusk – „The wind of change” Polonezul Donald…