Bunurile trimise de comunitatea sectorului 1 catre persoanele aflate in nevoie din Raionul basarabean Orhei au ajuns la destinatie, iar autoritatile locale au adresat deja multumiri primarului Dan Tudorache. Convoiul umanitar cu cele 12 tone de ajutoare trimise de comunitatea Sectorului 1 in Basarabia a ajuns la oamenii saraci din Raionul Orhei, anunta institutia […] Tone de ajutoare din sectorul 1 au ajuns in Basarabia is a post from: Ziarul National