Presedintele Consiliului National Maghiar din Transilvania (CNMT), Tokes Laszlo, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca revendica drepturile de autodeterminare a populatiei maghiare din Transilvania.



"Poporul secuiesc este neinfricat in libertatea sa si a transmis mereu un mesaj catre puterile dintotdeauna. Secuii n-au cazut niciodata la compromis in privinta autodeterminarii lor. In urma cu 100 de ani, la Trianon, am fost privati de aceste drepturi. In '89, desi secuii si maghiarii erau in prima linie in lupta anticomunista, am fost ignorati. Revendicam…