Toamne… Fiecare cu mirosul ei Nu știu daca sunteți de acord cu mine. Care cred ca toamnele au propriul miros. Poate parfum, cateodata. Cand spun, acum, toamne, eu spun haos. Intuneric. Dezbinare. Frig. Tumult. Anarhie. Spaime. Ploaie mai spun cand spun toamne. Angoase. Molima. Vant. Intrebari. Scumpiri. Lipsuri. Contre. Ofuri. Lugubru. Trieri. Crize. Putregai. Lupte. Pentru ciolan. Jungla. Si inca multe, multe de-astea! Asa, a ele miros toamnele și, toamna asta, cu precadere. Pfoooaaa, infect mai miroase! A vreme si a vremuri urate. Parca niciodata n-au – scuze pentru cuvantul mai putin academic – putit vremurile asa. A fost… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

